На закрытой территории областного тубдиспансера в ДТП погиб водитель мопеда (ФОТО)

Сегодня около 6:30 утра погиб повар Свердловского областного тубдиспансера. Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, мужчина ехал на мопеде по территории диспансера и наехал на бордюр, а затем на фонарный столб. Шлема на нем не было, мужчина 1981 года рождения скончался до приезда скорой. Точные причины смерти будут установлены после экспертизы.

«Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге. При управлении транспортным средством соблюдайте Правила дорожного движения. При движении на двухколесном транспорте используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Помните, что любая неисправность или оплошность при управлении транспортным средством может привести к непоправимым последствиям», – прокомментировали в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Иванова

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