Под Богдановичем «Волга» влетела в «Ленд Крузер»: есть погибшие и раненые

Сегодня около трех часов дня на трассе Екатеринбург – Тюмень в районе Богдановича случилось смертельное ДТП. Столкнулись «Волга» и «Тойота Ленд Крузер».

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, погибли два человека: водитель отечественной легковушки – мужчина 1957 года рождения и его пассажир, женщина 1970 года рождения. Четверо получили травмы: один пассажир «Волги» и трое пассажиров внедорожника, двое из которых дети: 15-летний мальчик и 10-летняя девочка.

По предварительным данным, водитель «Волги» на трассе пошел на обгон, но не убедился в безопасности и на встречке столкнулся с иномаркой. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой. Устанавливаются личности пострадавших, разыскиваются очевидцы.

Екатеринбург, Елена Иванова

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