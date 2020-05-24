На Средний Урал надвигается гроза с градом

МЧС и синоптики предупреждают о непогоде в Свердловской области. По данным ФГБУ Уральское УГМС, сегодня днем и ночью 26 мая в регионе ожидается гроза, крупный град, сильные дожди и шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с.

«В период непогоды рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, отказаться от отдыха на природе. Автомобилистам следует предусмотреть возможность парковки автомобилей на крытых стоянках, чтобы защитить их от града, а также возможного падения слабо закрепленных конструкций и деревьев при шквалистом ветре», – предупреждает МЧС.

Екатеринбург, Елена Иванова

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