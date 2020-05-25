Москва включила Свердловскую область в список дотационных регионов

Свердловская область вошла в список из 56 регионов, доходы которых в этом году снизились, и получит дотации из федерального бюджета.

Как следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, дотации получат те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них определяется с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Свердловская область получит 5 млрд 76 млн рублей. Отметим, что регионы тюменской «матрешки» и Курганская область в список дотационных не попали. Соседняя Челябинская область получит 2,5 млрд рублей.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

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