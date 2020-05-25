Два мальчика подверглись насилию со стороны друзей их матери

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга будут судить трех местных жителей, которые обвиняются в сексуальном насилии в отношении детей. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, обвиняемым от 34 до 40 лет.

По версии следствия, в 2019 году они ходили в гости к своей знакомой, где совершали противоправные действия сексуального характера в отношении двух ее детей – мальчиков 2009 и 2011 г.р. Иногда это делалось прямо на глазах у матери. Отец мальчиков с ними не жил. Недавно мать умерла. Дети находятся в социальном учреждении, им оказывают необходимую психологическую помощь. Все трое обвиняемых по ходатайству следователя арестованы. В рамках расследования будет выясняться, все ли необходимее меры профилактики приняли органы соцзащиты.

Как сообщили в пресс-группе УМВД РФ по г.Екатеринбургу, установить личности причастных к данному преступлению удалось благодаря грамотной работе сотрудников отдела полиции №15 УМВД по г.Екатеринбургу. Дело в том, что когда в апреле 2020 года умерла мать детей (мальчики в этот период уже находились в соцучреждении), прибывшие в квартиру полицейские переписали данные всех находившихся в квартире граждан (в т.ч. и без определенного места жительства) и сфотографировали их. Когда же дети рассказали работникам соцучреждения о том, что происходило с ними в родительской квартире, именно данные, собранные полицейскими, и помогли выйти на конкретных граждан, причастных к фактам насилия над малолетними.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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