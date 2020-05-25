В Екатеринбурге гаишники устроили облаву на стритрейсеров (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД начали ловить автомобилистов и мотоциклистов, развлекающихся гонками по ночам. Чаще всего это происходит на улицах 8 Марта, Ленина, Пушкина, К.Либкнехта, Малышева, Р.Люксембург, ул. Свердлова – там, где дорога в хорошем состоянии. Полицейские дежурили два часа и за это время поймали 12 нарушителей. Как рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу, в числе нарушений – непристегнутые ремни, проезд на красный, нарушение разметки, управление без документов. Так, гонщика без прав поймали у ККТ «Космос», водитель «Тойоты» рассказал, что забыл права дома. Его машину эвакуировали, возбуждено административное дело.

В ГИБДД указывают, что летом к ним поступает много жалоб на автомобилистов и мотоциклистов, которые нарушают тишину по ночам. Чаще всего «гонщики» – это молодые люди до 30 лет, у которых уже есть нарушения ПДД, а их транспортные средства не соответствуют требованиям безопасности. В числе популярного тюнинга у автомобилистов – занижение клиренса, неправильная установка ксеноновых фар, тонировка «в круг», модернизация глушителя.

Мотоциклисты чаще всего не имеют всех необходимых документов, не используют экипировку, нарушают правила постановки транспортного средства на учет. Рейды в ГИБДД обещают проводить все лето.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

Два мальчика подверглись насилию со стороны друзей их матери. / Москва включила Свердловскую область в список дотационных регионов. / 25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»