В Екатеринбург вернулись 16 уральцев, вывезенных из Нью-Йорка

В Екатеринбург сегодня были доставлены 16 свердловчан, которые вернулись в Россию вывозным рейсом из США. Уральцы прибыли из Нью-Йорка. Их самолет приземлился в Уфе, а уже из столицы Башкирии туристы направились автомобильным транспортом в родной регион. Перевозка проводилась со всеми мерами санитарной безопасности, сообщили в свердловском оперативном штабе. Все прибывшие помещены под медицинское наблюдение на 14 дней в условиях обсерватора.

Напомним, в ближайшие дни в Екатеринбурге ожидается прибытие еще нескольких заграничных рейсов. Вечером 26 мая самолет с россиянами на борту вылетит из Душанбе. 27 мая в Кольцово сядет борт, следующий по маршруту Ереван – Новосибирск – Екатеринбург. 30 мая ожидается рейс из Нью-Йорка, в Екатеринбурге он сделает промежуточную остановку и отправится в Новосибирск.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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