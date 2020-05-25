В Свердловской области рекордное число заболевших коронавирусом за сутки – 279 человек

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано сразу 279 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Это в три раза больше, чем вчера. Всего с момента начала распространения заболевания в регионе инфицированы оказались 3983 человек.

Несколько дней подряд от коронавируса продолжают умирать люди – сегодня статистику пополнили еще два человека. Число смертей от Covid-19 достигло 18. За сутки выздоровели 44 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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