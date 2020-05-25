Мотоциклист на трассе столкнулся с косулей и погиб

35-летний мотоциклист погиб на Тюменском тракте, врезавшись в косулю. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского УГИБДД, это случилось вчера около 21:30 на 217 км трассы Екатеринбург – Тюмень.

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Хонда» ехал со стороны Екатеринбурга в сторону города Тюмень, когда на дорогу выбежало дикое животное. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб, а его 26-летняя пассажирка получила травмы. Мотоциклист жил в Тюмени, его водительский стаж составлял 17 лет.

Госавтоинспекция просит быть внимательными на автодорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим вблизи лесов, полей.

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

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