Готовится рейс в Таджикистан, которым улетят все мигранты, ожидающие выдворения

В Центре временного содержания в Екатеринбурге продолжают жить граждане Таджикистана, которых должны выдворить из страны. На завтра запланирован первый гражданский рейс, на котором домой улетят 61 иностранец. Как рассказала «Новому Дню» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, Душанбе крайне неохотно принимает рейсы. До этого было два «прогонных» рейса, мигрантов вывозили военные, на 26 мая запланировал рейс «Уральских авиалиний», обратно самолет должен вернуться с российскими гражданами.

Если рейс состоится, то в Центре временного содержания останется около 20 человек. Среди них – несколько украинцев. «С ними очень тяжелая ситуация, границы закрыты. У нас их шестеро, но это капля в море, их очень много в Москве. Пытаемся решить эту проблему», – отметила Мерзлякова.

В ЦВС не поступают новые административно задержанные за нарушение миграционного режима, однако центр пополняется департантами, теми, кто имеет гражданство другой страны и недавно вышел из колонии. По словам уполномоченного, таких за последние месяцы поступило несколько человек.

Напомним, с начала пандемии и закрытия границ в Центре временного содержания был перелемит. В конце апреля мигранты устроили бунт, требуя выдать им сотовые телефоны для общения с близкими. Но примерно за месяц удалось вывезти практически всех мигрантов, кроме граждан Таджикистана.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

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