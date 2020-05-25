Клиника неврозов и наркологическая больница начали принимать пациентов с Covid-19

В Екатеринбурге узкоспециализированные медучреждения стали принимать пациентов с Covid-19. Речь идет о клинике неврозов «Сосновый бор» и Областной наркологической больнице, передает «Новый День». «11 апреля я писал, что если вы не хотите, чтобы вас и ваших родных интубировал психотерапевт, сохраняйте режим самоизоляции. С 25 мая 2020 мое немедикаментозное психотерапевтическое отделение клиники неврозов «Сосновый бор» (как и всю нашу клинику) перепрофилируют под лечение пациентов с Covid-19, при этом планируется в моем отделении установить аппарат ИВЛ», – написал в фейсбуке завотделением № 2 клиники неврозов Олег Кузин.

Как напоминает «Новый День», «Сосновый бор» – это подразделение Свердловской областной клинической психиатрической больницы. Медучреждение, согласно приказу минздрава региона от 14 мая 2020 года, должно выделить 100 коек для лечения пациентов с коронавирусом средней тяжести и с пневмониями.

Прием пациентов с коронавирусом начала и Областная наркологическая больница. Согласно тому же приказу минздрава региона, это медучреждение должно выделить 110 коек.

Напомним, что всего в списке 18 больниц. В их числе Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн – там специально выделенные для пациентов с коронавирусом койки (изначально в приказе говорилось о 264 местах) закончились в первую же неделю. Ранее главврач госпиталя Олег Забродин говорил «Новому Дню», что в медучреждении развернут еще 260 коек для пациентов с коронавирусом. Добавим, что из узкопрофильных больниц в приказе за подписью министра Андрея Цветкова фигурирует также НИИ охраны материнства и младенчества, где занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями, родовспоможением в тяжелых случаях, и так далее. Клиника должна выделить 70 коек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

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