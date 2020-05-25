В обсерваторе рассказали о пожеланиях вегетарианцев: цельнозерновая крупа, мята вместо чая и только цельные фрукты

Обитатели обсерватора на Уралмаше, которые вернулись в Россию из Индии вывозным рейсом, пожаловались на то, что их пожелания по еде оставлены без внимания. В частности, многие оказались вегетарианцами. При этом ранее оперативный штаб Свердловской области сообщал, что пищевые предпочтения вернувшихся на родину из-за рубежа и помещенных в обсерватор будут учтены.

«Уральцы, позиционирующие себя как лактовегетарианцы, не уточняли свой статус при убытии из Индии, поэтому руководство обсерватора на базе AVS-отеля на момент их заселения не имело информации о гастрономических предпочтениях новых постояльцев», – объяснили в оперштабе. Там расскакзали, что «пожелания к меню у гостей очень разные». «Так, кто-то не употребляет в пищу картофель, а кто-то ест все фрукты, кроме бананов. Есть среди прибывших люди, в целом не употребляющие мясо, но допускающие употребление индейки. Отдельные просьбы касались предоставления исключительно цельнозерновой крупы, мяты вместо зеленого чая или, например, исключительно цельных фруктов», – сказали там.

При этом сейчас помещенным в обсерватор предлагается еда по сбалансированному вегетарианскому меню. «Людьми большая часть продуктов востребована, говорят в руководстве обсерватора. Гости также обеспечиваются водой в том объеме, о котором просят. В целом каких-то разногласий с прибывшими из-за рубежа сегодня нет», – уточнили в оперштабе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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