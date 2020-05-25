В Екатеринбурге на промплощадке загорелась градирня (ФОТО)

На южной окраине Екатеринбурга начался пожар на промышленной площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на промплощадке на улице Бисертской, 1 загорелось отдельно стоящее, в настоящий момент неэксплуатируемое здание градирни. Площадь пожара составила 50 кв м. Пострадавших нет. На месте работает пожарное подразделение.

Напомним, два года назад на той же улице горел мебельный цех. Площадь пожара тогда составила 1000 квадратных метров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

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