В доме, который хотят снести ради новой застройки, несогласному жильцу демонтировали входную дверь (ВИДЕО)

В Екатеринбурге образовался очередной спор вокруг дома, который хочет снести компания-застройщик. Речь идет о многоквартирнгике на улице Печерская, 6а. В нем девелоперы не смогли договориться с одним из жильцов, чтобы выкупить его квартиру. Само здание не признано аварийным, но его хотят сровнять с землей для возведения нового жилищного комплекса. Подробности – в нашем материале.

Житель дома на Печерской, 6а Иван (имя было изменено по просьбе мужчины – прим.ред.) рассказал, что здание хочет выкупить СК «Брусника» – на этом участке планируется возвести новый жилищный комплекс. Сначала обитателям дома предлагали небольшие суммы за их квартиры, но позже представители застройщика смогли договориться с большинством собственников. Иван посчитал, что изначально ему предлагали «неприлично низкую цену» за его жилье. Вариант получения квартиры в новом жилом комплексе его тоже не устроил. «Тем более, они не предлагают никакого варианта, где можно было бы пожить во время стройки», – объясняет он.

Жильцу дома, назначенного под снос, выломали дверь

Как рассказал собеседник агентства, недавно условия, предложенные застройщиком изменились и он на встрече в строительной компании пообещал подумать. Но по возвращению домой екатеринбуржец обнаружил, что входная дверь в его квартиру демонтирована. «Когда вернулся – дверь была сломана. Я обратился в полицию, где мне сказали, чтобы я описал ущерб. Дверь я установил на место своими силами. Кто именно сломал мне дверь – я не знаю», – вспоминает молодой человек. Он не исключает, что это произошло по ошибке – не так давно в доме начали демонтировать входные двери в квартирах, которые строительная компания уже выкупила.

Жители, которые пока остаются в доме на Печерской, опасаются, что помещения остаются открытыми, а газ в квартирах не перекрыт. «Квартиры, которые выкупила «Брусника», открыты и любой может зайти, а у нас газ в доме. Допустим, авария с водопроводом – это не смертельно, а вот ситуация с газом и пустыми квартирами напрягает. В плане общей безопасности дома – это главная претензия», – рассказывает жительница дома Ирина Николаева, которая уже продала квартиру и занимается переездом.

На сегодняшний день в доме заняты 4 квартиры. В двух из них живут собственники, которые еще ведут переговоры с застройщиком, в третьей – семья, которая уже заключила сделку и готовится переезжать. А последнюю квартиру заняли люди, представившиеся представителями СК «Брусника». Со слов местных – это охрана. Некоторые жители дома рассказали «Новому Дню», что они не хотят покидать свои жилища, так как здание в хорошем состоянии, не аварийное, коммуникации в порядке. Кроме того, в здании недавно провели капитальный ремонт.

Мы попросили СК «Брусника» прокомментировать ситуацию с домом, но на данный момент пресс-служба застройщика не предоставила нам информацию.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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