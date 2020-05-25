Комиссия по этике предложила мэрии извиниться перед депутатом, сажавшим деревья в парке

Комиссия по этике гордумы Екатеринбурга предложила администрации города принести публичные извинения перед депутатом Константином Киселевым за «предъявленные и ничем не подкрепленные обвинения». Речь идет о письме за подписью вице-мэра Александра Ковальчика, который указывал на возможно неэтичное поведение депутата. В частности, чиновники были возмущены тем, что Киселев одобрил несанкционированную посадку деревьев в парке УрГУПС и написал об этом пост в фейсбуке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание комиссии по этике состоялось сегодня в закрытом режиме. Пять депутатов рассмотрели обращение мэрии и пришли к выводу, что Константин Киселев не допустил никаких нарушений. Более того, в решении комиссии указано, что стремление депутата не допустить провокаций в парке и призывы соблюдать масочный режим «заслуживают позитивной оценки, а не осуждения». Поэтому Константин Киселев вправе требовать от администрации города извинений за необоснованные обвинения, постановили в комиссии по этике. Решение было принято единогласно.

Константин Киселев сообщил «Новому Дню», что еще не решил, будет ли он требовать извинений от администрации города. При этом народный избранник отметил, что комиссия по этике столкнулась с такой ситуацией впервые, и его коллеги были очень удивлены письмом мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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