На Куйбышева упавший тополь оборвал трамвайные провода (ФОТО)

На улице Куйбышева остановлено движение трамваев. Упавший тополь перегородил проезжую часть и оборвал трамвайные провода. Дерево с корнем вырвало из земли.

«Видимо, корни были гнилые. Дерево большое, но оно просто рухнуло», – рассказывают очевидцы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», прибывшие рабочие «Гортранса» вызвали электриков, которые должны обесточить линию. Тополь упал поперек дороги, перегородив две полосы. Автомобилисты вынуждены объезжать это место по встречной полосе. Участок никем не регулируется. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», сейчас на отрезке улицы Куйбышева от 8 Марта до Луначарского образовался дорожный затор.

Как сообщили в администрации города, службы благоустройства и ремонтники «Гортранса» уже приступили к ликвидации последствий урагана. В первую очередь рабочие восстанавливают обрывы контактных линий трамваев и троллейбусов, а также убирают деревья, упавшие на проезжую часть и тротуары. «В ликвидации последствий урагана задействованы более 50 человек и 15 единиц техники. Работы ведутся во всех районах города и могут занять более 3-х часов. Оценить масштабы последствий урагана пока сложно», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

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