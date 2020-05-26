Корпус наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию почти сформирован

В Свердловской области почти сформирован корпус общественных наблюдателей, которые будут следить за проведением голосования по поправкам в Конституцию, несмотря на то, что новая дата еще не утверждена. Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, в понедельник, 25 мая, областная Общественная палата провела онлайн-совещание по организации наблюдения за ходом голосования. Планируется, что общественным наблюдением будут закрыты все 2,5 тысячи избирательных участков региона.

На сегодня корпус наблюдателей почти сформирован. Еще в марте, до объявления о переносе голосования, ОП СО подписала соглашение об участии в наблюдении с 13 общественными организациями. Среди них – Молодежная избирательная комиссия Свердловской области, региональная Федерация профсоюзов, областные отделения «Союза добровольцев России», Совета ветеранов Свердловской общественной организации ветеранов войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса и другие. Тем не менее, прием документов от потенциальных наблюдателей пока продолжается и будет закончен не позднее, чем за 7 дней до голосования.

Член областного избиркома Анна Кайгородова рассказала на заседании, что 20 мая подготовка к голосованию была возобновлена: в данный момент уточняются все списки, утверждена форма бюллетеня. Избирком ожидает, что всего на территории Свердловской области в голосовании примут участие более 3 млн человек, в том числе в рамках досрочного голосования. «Хотя новая дата проведения голосования пока не назначена, мы понимаем, что оно в любом случае состоится, и поэтому продолжаем работу», – заявил председатель ОП СО Александр Левин. Добавим, что в этом году Общественная палата РФ впервые получила возможность назначать одно и то же лицо в несколько избирательных комиссий, чтобы узаконить практику работы мобильных групп наблюдателей.

Напомним, в последнее время в информационной повестке все чаще звучит предположение, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в один день с парадом Победы, перенесенным из-за пандемии коронавируса. Называется дата 24 июня, хотя указа президента на этот счет пока нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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