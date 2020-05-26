Тысячи человек остаются без электричества после вчерашнего урагана

В Свердловской области продолжают устранять последствия вчерашнего урагана. По информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, к утру 26 мая полностью восстановлено электроснабжение 14 из 23 пострадавших муниципалитетов. Без электричества остаются около 50 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях.

В пресс-службе филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго» «Новому Дню» сообщили, что в основном энергетики завершили ремонтные работы на обьектах, поврежденных вчерашним ударом стихии. Но пока остались еще заявки по сети 0,4 кВ в населенных пунктах Белоярского и Сысертского городских округов, а также пригородных районов Ревды и Невьянска. Без электроснабжения в зоне деятельности компании находится не более одной тысячи человек.

В территориях присутствия «Облкоммунэнерго» без электричества по состоянию на 10 часов утра остаются 7,9 тысячи потребителей в Артемовском, Асбесте, Алапаевске, Богдановиче и Верхней Пышме. Отключены 70 трансформаторных подстанций, идут работы по восстановлению 18 воздушных линий 6-10 кВ. Основными причинами повреждений стали короткие замыкания на линиях, обрывы проводов и падение деревьев.

Всего, как сообщили в МинЖКХ, в результате прохождения сильных ливней с градом и порывами ветра 23-28 м/с произошли аварийные отключения электроэнергии в 23 муниципальных образованиях. Это Алапаевск, Каменский городской округ, Верх-Нейвинский, Пышминский, Камышловский, Невьянский, Артемовский городские округа, Екатеринбург, Арамиль, Нижний Тагил, Заречный и целый ряд других территорий.

В общей сложности от урагана пострадали 120 населенных пунктов. Вечером без света из-за стихии осталось 46 574 жилых домов, в которых проживает свыше 135 тысяч человек. В городах области зафиксировано 99 падений деревьев, повреждено 20 автомобилей и два остановочных комплекса. Четыре человека погибли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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