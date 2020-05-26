В Екатеринбург идет потепление – будет как летом

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается потепление, сообщает Гидрометцентр России. По данным синоптиков, сегодня днем воздух прогреется только до +20 градусов, а уже в среду столбики термометров поднимутся до отметки +23.

Самым жарким днем станет четверг – по прогнозу метеобюро, потеплеет до +27 градусов. По ночам будет до +13 градусов.

В пятницу будет около +22 градусов, а в субботу и воскресенье ожидается +24 градуса. Всю неделю вероятны небольшие дожди, но преимущественно будет солнечно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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