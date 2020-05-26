Бежавшего с места преступления похитителя шоколада сбила машина

Екатеринбургская полиция разоблачила грабителя, который пытался скрыться с места преступления, но, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под машину.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, вчера днем медики скорой помощи сообщили в дежурную часть отдела полиции № 12 о пациенте, которого сбил автомобиль на улице 8 Марта. Прибывшие на место оперативники выяснили, что пострадавший 1985 года рождения, ранее судимый за кражу, зашел в магазин на АЗС по адресу ул. 8 Марта, 271 и открыто похитил 40 плиток шоколада различных марок. После чего он поспешил скрыться, однако, перебегая дорогу в неустановленном месте, был сбит проезжавшим мимо автомобилем ВАЗ-2109. Подозреваемого и пострадавшего в одном лице медики доставили в больницу. По предварительным данным, у него сотрясение мозга и перелом ребер.

Похищенный шоколад сотрудники полиции возвратили владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». После окончания лечения ему изберут меру пресечения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.05.20

По фактам гибели людей во время урагана возбуждены уголовные дела (ФОТО). / Загородные лагеря откроют с 15 июня – они будут работать по типу обсерваторов. / Метеорологи: сильный ветер в мае для Урала – норма. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»