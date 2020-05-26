На Среднем Урале более двухсот новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 207 случаев коронавируса, то есть в регионе уже 4190 случаев заболевания. Скончались два человека, теперь умерших от вируса уже 20 человек.

Новые случаи подтверждены у 166 екатеринбуржцев, а также у жителей Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Кушвы, Нижних Серег, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Среднеуральска, Шали, а также у одного жителя другого региона РФ.

Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 53, из них 34 находятся в реанимации, 17 подключены к ИВЛ. В состоянии средней тяжести в регионе 101 пациент, остальные – в удовлетворительном. Из больницы за сутки выписали 229 вылечившихся. Как сообщает региональный оперштаб, впервые число выписанных превышает число заболевших.

Екатеринбург. Другие новости 26.05.20

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