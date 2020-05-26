Екатеринбургская дума утвердила программу сноса домов, отремонтированных за 117 миллионов рублей

Екатеринбургские депутаты со второй попытки утвердили муниципальную программу, предполагающую снос и реконструкцию 48 аварийных многоквартирных домов, расположенных на Уралмаше, Эльмаше и во Втузгородке. Часть бараков были построены еще в 50-х годах. Мэрия предлагает их снести и отдать земельные участки под новую застройку. Но в процессе обсуждения вопроса в думе выяснилось, что 32 дома из этого списка несколько лет назад были отремонтированы на средства Фонда капремонта. Речь идет о сумме 117 миллионов рублей. Это обстоятельство возмутило нескольких депутатов и вызвало ожесточенные споры на сегодняшнем заседании думы, передает корреспондент РИА «Новый День».

Так, Дмитрий Сергин обвинил администрацию города в бесхозяйственности. «На эти 117 миллионов рублей можно было бы отремонтировать лифты в других домах. Но деньги потратили на «хламушки», которые через 2-3 года будут снесены. Средства ушли коту под хвост, и с этим сложно мириться. Почему нет взаимодействия между органами власти? Решения о сносе этих домов можно было принять несколько раньше», – выступил депутат.

Начальник департамента архитектуры и градостроительства Алексей Храмов попытался объясниться, но Сергин заявил, что не хочет слушать его комментарии.

На защиту мэрии встали Владимир Крицкий и Александр Колесников. Крицкий заявил, что ни о каком капремонте в указанных аварийных домах не может быть речи, так как слишком маленькая сумма затрат. По его расчетам, на каждый дом ушло около 3 миллионов рублей, а на эти деньги можно лишь «залатать дыры», чтобы барак окончательно не развалился. Включение в муниципальную программу таких домов, наоборот, даст их жильцам шанс переехать в более качественное жилье.

«Я с вас смеюся, Дмитрий Рифович, как говорят в Одессе. Презентация программы сноса домов – это вовсе не заслуга администрации, а заслуга депутатов, – парировал выступление Сергина Александр Колесников. – Как практик говорю, что очень часто бывают ситуации, когда фонд капремонта отремонтировал аварийный дом, а через год находится застройщик [этого участка]. А бывает так, что есть аварийный дом, а застройщик все не находится. Кого ты хочешь обвинить в саботаже? Задай вопрос лидеру своей партии, Медведеву, который придумал неэффективную систему капремонта. Администрация пытается хоть как-то из такого примитива сделать конфетку, так что программа нужна, это благо для жителей. Не надо тут политикой заниматься».

Впрочем, желающие задать вопрос представителю администрации все же нашлись. Константин Киселев потребовал от Храмова публично пообещать, что больше таких ситуаций – снос отремонтированных домов – не будет. «На этот вопрос сейчас невозможно ответить. Нам понятен механизм взаимодействия с Фондом капремонта, но чтобы его запустить, нужно принять эту программу. Важно отметить, что последний договор о развитии застроенных территорий в Екатеринбурге был заключен в декабре 2015 года. С тех пор этот механизм не действовал», – отчитался чиновник.

По словам Алексея Храмова, сейчас застройщик имеет право самостоятельно выкупить помещения в бараках и начать застройку территории бессистемно. Это может привести к появлению точечной застройки. Адресная программа сноса домов позволит этого избежать. Вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин добавил, что до 1 августа администрация передаст планы по сносу домов в Фонд капремонта.

Выслушав все аргументы, большинство депутатов поддержали позицию мэрии. За данный вопрос проголосовали 28 народных избранников, трое воздержались. По решению думы, срок действия муниципальной адресной программы по сносу и реконструкции домов продлен до 2023 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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