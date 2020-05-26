Роспотребнадзор обещал вернуть карту распространенности коронавируса в Свердловской области

На сайте Роспотребнадзора по Свердловской области исчезли данные с карты распространенности коронавируса. В настоящее время на ней не отображается ничего. В пресс-службе надзорного ведомства объяснили, что причиной стала техническая проблема, как только ее решат, данные снова будут отображаться. Решение о непубликации не принималось.

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 4190 случаев коронавируса, большинство из них в Екатеринбурге – 2720. В лидерах также Нижний Тагил, Полевской, Верхняя Пышма, Первоуральск. Десятки заболевших есть в Камышлове и Камышловском районе, Березовском, Реже и Режевском районе, Верхотурье и многих других городах. Единичные случаи отмечаются в Гаринском районе, Уральском, Волчанске, Верхнем Тагиле, Верхнейвинском районе, нет коронавируса только в Туринской Слободе, Тавдинском и Сосьвинском районах.

Екатеринбург, Елена Иванова

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