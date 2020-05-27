В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница (ФОТО)

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ пропала 13-летняя девочка, которая вчера утром отпросилась у мамы покататься на роликах.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, мать Екатерины Топычкановой обратилась в дежурную часть отдела полиции № 2. Утром 26 мая девочка отпросилась покататься с подругой на роликах. Пока дочь гуляла, мать отправилась по делам. В районе 12.00 женщина вернулась домой, обнаружила, что Катя еще не вернулась и ролики она не брала. Обеспокоенная мама начала звонить ребенку на сотовый, но телефон был уже отключен. В пресс-группе УМВД добавили, что с подругой девочка вчера не встречалась.Семья девочки полная, благополучная, на учете никогда не состояла. Из дома девочка ранее никогда не уходила.

Приметы Екатерины: рост 152-155, худощавого телосложения, имеется родинка на груди, шрамы от операций в паховой области, на левом ухе кожный отросток. Была одета: джинсы черного цвета, толстовка с капюшоном синего цвета (на груди принт в виде сердца), кроссовки бирюзового цвета на белой подошве. На розыск девочки ориентированы сотрудники отдела полиции № 2 – участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, комплексные силы – ППСП, ДПС ОГИБДД. Сотрудники МВД обходят улицы района, подъезды домов, просматривают камеры видеонаблюдения. Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка или видели ее, сообщите в полицию по телефону (343) 356-42-02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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