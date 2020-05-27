В Екатеринбург прибыли 208 россиян из Душанбе

Эвакуационный рейс «Уральских авиалиний» сегодня ночью доставил в Екатеринбург россиян из Душанбе. На борту находилось 208 пассажиров, среди них было 36 детей, в том числе 10 младенцев. Самолет приземлился в аэропорту Кольцово в 2.31 по уральскому времени, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным свердловского оперштаба, пассажиры прошли осмотр специалистами Роспотребнадзора. 43 человека были направлены на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор. Остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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