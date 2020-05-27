В общежитии УрФУ умерла студентка из Гвинеи

В общежитии Уральского федерального университета на улице Большакова, 79 в Екатеринбурге умерла студентка из Гвинеи.

«Смерть наступила ввиду ненасильственных причин. На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинейской Республики», – сказали в пресс-службе вуза.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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