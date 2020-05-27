В уголовном процессе экс-депутата объявили перерыв из-за осы

Залетевшая в окно оса стала причиной объявления перерыва в судебном заседании по делу бывшего депутата ЕГД Игоря Плаксина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на онлайн-трансляции было слышно, как примерно через 40 минут после начала заседания судья объявляет перерыв на 10 минут «в целях обеспечения безопасности участников процесса», так как в открытое окно влетела оса.

Напомним, сегодня в Чкаловском райсуде начали судить бывшего депутата Екатеринбургской городской думы Игоря Плаксина, который обвиняется по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Являясь владельцем строительного бизнеса, Игорь Плаксин привлекал средства пайщиков и дольщиков для строительства ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус», но не смог выполнить свои обязательства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

В общежитии УрФУ умерла студентка из Гвинеи. / «Спецавтобаза» рассказала, сколько человек прописано в типичной «резиновой» квартире. / В Екатеринбург прибыли 208 россиян из Душанбе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»