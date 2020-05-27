Суд о «коронавирусных» нарушениях в «Красном и белом» пройдет на следующей неделе

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило дело об административном правонарушении, которое было выявлено по итогам проверки нескольких магазинов «Красное и белое». Санврачи требуют наказать сеть за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. «Поводом стали проверки, проведенные в период с 19 по 21 мая отделами Роспотребнадзора в Чкаловском районе, а также в Полевском и Сысерти, в семи магазинах сети», – уточнили в пресс-службе облсуда.

Там рассказали, что санврачи нашли несколько типичных нарушений – не было рециркуляторов воздуха, в начале рабочей смены не было «входного фильтра», температуру сотрудникам измеряли ртутным градусником, где-то не было антисептика для посетителей, а там, где он выставлен, использовалось «непонятно какое средство». «В одном из магазинов санитарная обработка помещений проводится формально. Согласно графику обработка помещений проводится каждые 2 часа, при этом журнал был заполнен на несколько часов вперед», – сказали в суде со ссылкой на данные проверки.

Протокол был составлен по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Рассмотрение дела состоится 2 июня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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