В Свердловской области 235 новых заболевших коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки диагноз коронавирус подтвержден у 253 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Таким образом, общее число инфицированных с момента начала распространения инфекции составило 4425 человек.

Статистика смертей пополнилась – умер еще один зараженный коронавирусом. Всего в Свердловской области Covid-19 унес жизни 21 человека. Выздоровевших за сутки – 201 человек. Всего оправились от болезни 1700 человек. Таким образом, в больницах остаются больше 2700 свердловчан.

В оперштабе региона отметили, что большая часть новых зараженных – из Екатеринбурга, 139 человек. «Состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, 39 из которых находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 20 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 136. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперативном штабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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