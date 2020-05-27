В Свердловской области два человека заразились клещевым энцефалитом

В Свердловской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, на 26 мая зарегистрировано 17242 случая, что уже в 1,3 раза выше статистики мая прошлого года. 35% пострадавших приходится на Екатеринбург.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что случаи присасывания клещей фиксируются в 65 муниципалитетах, расположенных в южной и центральной части Свердловской области. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 29 человек. У одного взрослого и одного ребенка диагноз подтвердился. Также в больницах находятся 58 свердловчан, у которых подозревается клещевой иксодовый боррелиоз. Диагноз также подтвержден у двух пациентов – взрослого и ребенка. На сегодняшний день в области обработано от клещей 6918 гектаров территории, всего к акарицидной обработке запланировано 12200 гектаров.

В ведомстве напомнили, что лучшей защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. «Лицам, пропустившим очередную ревакцинацию, следует убедиться в защищенности от клещевого вирусного энцефалита. Это можно сделать с помощью исследования крови на напряженность постпрививочного иммунитета. По результатам исследования лечащим врачом будет принято решение о схеме проведения дальнейшей иммунизации. Обследование можно провести в аккредитованных лабораториях», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в Свердловской области только на днях возобновили детскую вакцинацию. Взрослые до сих пор не могут поставить профилактические прививки, так как плановые приемы в государственных и муниципальных больницах приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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