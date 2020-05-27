Жительница Екатеринбурга забрала дочь из детсада с клещом в голове (ВИДЕО)

Жительница Екатеринбурга рассказала, что ее дочь укусил боррелиозный клещ. И, по мнению мамы, кровососа ребенок мог подцепить в детском саду.

Ребенка укусил боррелиозный клещ

Со слов Александры Швачич, 19 мая её дочь находилась в дежурной группе детского сада №62. Женщина пришла забрать Настю и увидела у неё на голове странную красную точку. «Я обратила на неё внимание, что есть кровяная точка. Но в этот момент меня отвлекла воспитательница тем, что нужно было оформлять документы для выписки из этого садика. На выходе из садика я попыталась дернуть за эту кровяную точку, но ребенок сказал, что ему больно. На следующий день я решила выдернуть эту точку, а это оказался клещ», – вспоминает Александра.

Девочку незамедлительно доставили в травмпункт, поставили укол иммуноглобулина. Клеща отправили на исследование, и он оказался боррелиозным. Сейчас девочка проходит курс лечение.

Заведующая детсадом №62 Валентина Кулакова рассказала съемочной группе «Нового Дня», что акарицидная обработка территории была проведена 11 мая. Ребенок посещал дежурную группу с 23 апреля по 19 мая. Каждый день детей тщательно осматривают при приеме. 19 мая не было исключением. «Ребенок чувствовал себя хорошо. Никакого клеща никто не обнаруживал. После сна в этот день дети не гуляли. От мамы жалоб или заявлений не поступало до сегодняшнего дня», – поясняет руководитель дошкольного учреждения. По ее словам, обработка в детсаду проводится ежегодно и претензий к этой обработке никогда не было.

Она не исключает, что девочка могла подцепить клеща на улице, по дороге в садик.

Александра Швачич считает, что такая версия вряд ли возможна – детей осматривают по приходу в садик, они полностью переодеваются. Екатеринбурженка понимает, что доказать свою позицию она не сможет, потому напоминает другим родителям, чтобы они внимательно осматривали своих детей при воспитателях.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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