В Екатеринбурге начал работать круглосуточный центр КТ – там проверяют, поражены ли легкие коронавирусом

В Екатеринбурге начал работать центр компьютерной томографии на базе Областного противотуберкулезного диспансера. Он принимает пациентов круглосуточно, чтобы проверить состояние их легких – не повреждены ли они коронавирусом.

Как сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона, в центр отправляют жителей города, у кого подозревают или подтвердили Covid-19. «Обследование позволяет уточнить диагноз и выбрать тактику лечения», – сказали там. При этом по собственному желанию «с улицы» прийти в центр КТ нельзя. Медуслуга будет доступна только по назначению врача. «Жители Екатеринбурга, у которых диагноз подтвердится, будут доставляться из центра санитарным транспортом в медицинские учреждения для лечения в условиях инфекционного круглосуточного стационара, либо амбулаторно, на дому», – уточнили в оперштабе. Отметим, что за сутки КТ-центр принимает порядка 100 пациентов. На каждого отводится 10 минут с учетом санитарной обработки техники после диагностической процедуры. Три рентгенолога расшифровывают снимки в «чистой зоне».

Добавим, что только по состоянию на 26 мая в центре компьютерной томографии тубдиспансера было проведено 337 исследований, выявлено 210 случаев заражения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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