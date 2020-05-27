Бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию напечатают к 8 июня

Изготовление бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию в Свердловской области начнется в самое ближайшее время. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение сегодня принято на заседании избиркома региона.

Всего планируется изготовить 3 млн 330 тысяч 762 бюллетеня – по числу проживающих в области избирателей. Как сообщил секретарь избиркома Игорь Буртов, изготовлением займется Печатный дом «Формат». Печатать бюллетени будут в два этапа и двух образцов – для традиционного голосования и с использованием КОИБ.

КОИБы предполагается установить на участках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского и Новоуральска. Тираж таких бюллетеней составит 788 тысяч штук. Сейчас типография проводит подготовительные работы и изготовление матрицы для печати, которая начнётся в ближайшие дни. Передача готовых бюллетеней территориальным избиркомам начнется 8 июня. Дата голосования по поправкам пока не назначена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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