В Академическом показали школу, которую откроют к новому учебному году (ВИДЕО)

В Академическом к новому учебному году откроется школа в квартале «Близкий». На сегодняшний день в районе уже возведено 11 детских садов и 4 школы, строятся новые школы и садики – с ходом работ познакомились сотрудники администрации города и депутаты заксо и екатеринбургской гордумы.

Самую большую школу города показали мэру и депутатам

«Несмотря на пандемию, несмотря на ситуацию, которая сегодня в стране, мы работали, строили и будем строить. И все объекты будут сданы в срок. Мы, конечно, усилили меры безопасности, проверяем температуру у рабочих, они выдерживают социальную дистанцию в 1,5 метра, работают в масках. Мы ни на один день не останавливали стройку ни жилых домов, ни социальных объектов. И мы и в этом, и в следующем месяце будем передавать дома дольщикам, конечно, соблюдая все меры безопасности», – прокомментировал генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК КОРТРОС) Виктор Кривошеин.

Первым кварталом, где побывала делегация во главе с мэром Александром Высокинским, стал квартал «Близкий». Здесь в конце 2019 года сдали одиннадцатый в районе детсад, он уже работает, в январе началось строительство еще одного детсада, который сдадут в 2021 году. Он будет рассчитан на 12 групп, в т.ч. 2 из них будут ясельные.

А к новому учебному году здесь сдадут школу №79. Она рассчитана на 1200 мест. По словам директора Елены Камышановой, в школу зачислены 510 первоклассников, остальных учеников будут зачислять летом. Школа разделена на блоки – для малышей и ребят из старших классов предусмотрены разные входы. Есть условия для работы над научно-исследовательскими проектами, аудитория-амфитеатр с мультимедийным оборудованием, пять спортзалов, скалодром, стадион с беговой дорожкой, открытые площадки для гимнастики, футбольное поле, а для продленки в школе оборудованы игровые комнаты и даже спальни.

«Дома еще не все сданы, а школа № 79 в квартале «Близкий» уже сдается, дети в нее пойдут в этом году. Первоклассников, как обычно в Академическом, очень много. И очень здорово, что здесь создается атмосфера, которая очень нравится жителям. В этом же квартале строится детский сад. Дома будем сдавать в течение года, то есть жители, заезжая в наши дома, будут понимать, куда их дети пойдут и в школу, и детский сад. Идет строительство также квартала Eleven, который находится неподалеку от «Близкого» и квартала «Девятый», который примыкает к территории медицинского кластера» – там тоже строится школа и детский сад», – рассказал Кривошеин.

Школа в квартале «Девятый» школа будет рассчитана на 1100 учащихся, ее сдача планируется в следующем году. В планировке тоже предусмотрены отдельные входы для детей разного возраста, спальни и игровые зоны для первоклашек на продленке, кабинеты мультимедиа, лингафонный класс, мастерские по обработке дерева, металла, тканей и др. На территории школы будет стадион, площадки для волейбола и баскетбола, гимнастики, беговые дорожки, зона тренажеров, полоса препятствий, хоккейный корт, вокруг здания спроектирована велосипедная дорожка.

Гости заложили в ее фундамент «капсулу времени» с посланием в будущее. Капсулу вскроют в день 25-летия школы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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