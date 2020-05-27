Качканар получит 380 млн рублей на развитие от ЕВРАЗа

Город Качканар получит 380 млн рублей на развитие. Деньги направят на благоустройство и создание коммунальной инфраструктуры Дворца единоборств, строительство и оснащение многофункционального спортивного комплекса – детской спортивной школы «Ритм», на поддержку социальных проектов городского округа, нацеленных на улучшение работы учреждений образования, культуры, спорта, ЖКХ. Деньги в развитие города вложит ЕВРАЗ.

«Мы заинтересованы в развитии Качканара. Нам важно, чтобы наши работники и их дети жили в ухоженном, чистом и удобном городе с современной инфраструктурой», – сказал президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с главой Качканарского городского округа Андреем Ярославцевым было подписано сегодня при участии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, который присутствовал при этом виртуально.

«В наших городах выполняются планы по созданию безопасной и комфортной городской среды. В Нижнем Тагиле и Качканаре при поддержке ЕВРАЗа уже многое сделано для этого. Новые планы полностью укладываются в русло наших общих задач. И спортивная инфраструктура, и социальные проекты – это то, что делает жизнь людей лучше, качественнее, удобнее», – отметил Алексей Орлов. Отметим, что соглашение о социально-экономическом сотрудничестве стало пятым по счету.

«Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом у города есть возможность комплексного развития. Мы совместными усилиями боремся с пандемией коронавируса. Я уверен, что новое соглашение поспособствует очередному этапу развития города», – сказал Андрей Ярославцев. В октябре 2019 года в рамках выполнения соглашений в Качканаре открыли физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп» и лыжероллерную трассу. Сейчас в городе строится Дворец единоборств «Атлант». Начат проект по созданию на базе Качканарского горно-промышленного колледжа современного Центра профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.

Также при поддержке ЕВРАЗа в 2019 году в Качканаре была модернизирована система ЖКХ, полностью заменены окна во всех детских садах, передана в муниципальную собственность и реконструирована гостиница «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный дом для проживания медиков и учителей, приезжающих в Качканар.

Екатеринбург, Елена Сычева

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