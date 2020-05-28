В Екатеринбург идет грозовой фронт, который принесет похолодание

Шторм, который прошел по регионам Урала в начале недели, добрался до Дальнего Востока, но на смену одному циклону идет другой – с Атлантики.

Сегодня в Екатеринбурге и городах Свердловской области ожидаются грозовые дожди, сообщили в центре «Фобос», а также ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В среду этот атмосферный фронт накрыл Скандинавию, местами там выпало до 40% месячной нормы осадков, так что и на Урале сегодня не исключены интенсивные ливни.

При этом новый циклон несет за собой теплые воздушные массы – в четверг и пятницу будет тепло, до +24 градусов днем, но в выходные в регион прорвутся холодные воздушные массы, дневная температура в субботу и воскресенье не поднимется выше +14…+16 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

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