В Екатеринбург прибыли более ста россиян из Армении – из них 24 человека направили в обсерватор

Спецрейс «Уральских авиалиний» сегодня ночью вывез 195 российских граждан из Еревана. В Екатеринбург прибыл 101 человек, еще 94 сошли в Новосибирске. Борт приземлился в Кольцово с опозданием на четыре часа.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в аэропорту Кольцово все прибывшие прошли необходимые процедуры. 24 человека, в том числе четверо детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор. Среди них 17 свердловчан, остальные – жители других региона. Остальные пассажиры направились в свои родные регионы.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что это был второй эвакуационный рейс из Еревана для вывоза российских граждан, который авиакомпания выполнила за период апрель-май. До этого, 3 мая, был выполнен вывозной рейс из Еревана в Сочи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

В Екатеринбург идет грозовой фронт, который принесет похолодание. / В Академическом показали школу, которую откроют к новому учебному году (ВИДЕО). / 28 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»