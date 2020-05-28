На Урале ускорилась убыль населения – стали меньше рожать

В Свердловской области ускорилась убыль населения, сообщает Свердловскстат. По официальной информации, за три первых месяца 2020 года в регионе родились 10449 человек, умерли – 14795. Убыль населения составила 4346 человека. Годом раньше показатели были иными – в Свердловской области больше рожали. Так, с января по март 2019 года в регионе родились 11316 человек, хотя и умерших было больше – 15397. Убыль населения в конце первого квартала 2019-го составила 4081 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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