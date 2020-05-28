Стало известно, кто станет соперником Петра Яна за титул чемпиона UFC

Президент американской лиги смешанных единоборств UFC Дана Уайт готовит титульный бой между уральским бойцом Петром Яном и Жозе Альдо. Об этом он заявил в интервью ESPN. «Мои люди, вероятно, убьют меня за это. Сехудо ушел в отставку. И сейчас мы говорим о Петре Яне против Жозе Альдо за вакантный титул. У нас нет даты или места для этого, но это бой, на который мы сейчас смотрим», – сказал Уайт.

Дата и место пока неизвестны, но сам Петр Ян считает, что бой пройдет в июле, а его менеджер называет «Бойцовский остров» вероятным местом проведения поединка. Уже три месяца боец клуба «Архангел Михаил» находится в Таиланде, куда он улетел на сборы ради подготовки к другому поединку. Из-за начавшейся пандемии коронавируса ему приходилось тренироваться на улице и в гараже – залы были закрыты, но ситуация начала улучшаться, и сейчас Петр смог вернуться к нормальному тренировочному процессу.

Пресс-служба клуба напоминает, что для российского бойца поединок с бразильцем станет уже седьмым в UFC. За два года спортсмен из Екатеринбурга одержал в лиге шесть побед и добрался до третьей строчки рейтинга легчайшего веса.

В активе Альдо 15 поединков в UFC. Причем дебютировал в промоушене он сразу с титульного боя в полулегком весе. Поединок бразилец выиграл, а затем провел шесть успешных защит, пока не встретился с Конором МакГрегором. Впрочем, Конор вернулся в легкий вес, пояс стал вакантным, и Альдо вновь стал чемпионом, одержав победу над Френки Эдгаром. После этого он дважды проиграл Максу Холлоуэю и теперь вновь получил шанс стать лучшим, но уже в наилегчайшем дивизионе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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