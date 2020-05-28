Роспотребнадзор: для снятия ограничений в отдельных муниципалитетах оснований нет

На сегодняшний день в Свердловской области нет оснований для отмены ограничительных мер в отдельных муниципальных образованиях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на вебинаре для предпринимателей замруководителя свердловского управления Роспотребнадзора Ольга Диконская, отвечая на вопрос бизнес-омбудсмена Елены Артюх.

Елена Артюх отметила, что многие предприниматели в территориях не попадают в список тех, кто имеет право на государственную помощь, и просят только разрешить им работать. «Может быть, имеет смысл ввести дифференцированные коэффициенты для разных МО?», – спросила она.

«Именно в таком ключе мы рассматриваем ситуацию, – ответила Ольга Диконская. – Но, учитывая темпы прироста случаев заражения, количество муниципалитетов, которые вовлекаются в эпидемиологический процесс, сегодня оснований для этого нет. Регион в целом должен быть готов, коэффициент распространения коронавируса должен быть ниже единицы». По состоянию на вчерашний день он составлял 1,32.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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