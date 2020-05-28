Трассу Пермь – Екатеринбург перекроют из-за ДТП, которое произошло в декабре

Сегодня ночью будет перекрыто движение на трассе Пермь – Екатеринбург на 334 километре, возле кемпинга. Ограничения касаются обоих направлений. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», ориентировочно с 23.00 до 01.40 рабочие будут демонтировать пешеходный мост. Объехать участок можно через Московский тракт.

Пешеходный мост демонтируют из-за ДТП, которое произошло 30 декабря. Манипулятор с поднятой стрелой повредил пролеты надземного пешеходного перехода. Обследование конструкций показало, что ходить по нему небезопасно, мост закрыли. Перейти дорогу можно в 300-х метрах от него по подземному переходу.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

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