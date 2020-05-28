Разрушенный тротуар у Дендрария на 8 Марта восстановят летом (ФОТО)

В Екатеринбурге в прошлом году заменили забор у Дендрария на улице 8 Марта. После завершения работ тротуар остался в полуразрушенном состоянии – поврежденную раскопками часть не стали восстанавливать сразу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, тротуар починят нынешним летом. «В прошлом году, когда закончили реконструкцию ограждения, проводить асфальтирование уже было невозможно по погодным условиям», – объяснили в мэрии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

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