Сводка по коронавирусу: две смерти за сутки и еще 268 новых заболевших свердловчан

В Свердловской области за последние сутки подтвержден коронавирус у 268 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

Регион находится на четвертой строчке по числу новых заражений в стране – после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Всего с начала распространения болезни в Свердловской области были инфицированы 4693 человека. Это больше, чем в Дагестане, где ситуация в какой-то момент вышла из-под контроля, – там заразились 4579 человек.

Меньше 200 новых случаев, начиная с понедельника, в Свердловской области не было. Местные власти объясняют это тем, что в регионе стали проводить больше тестов на коронавирус. По данным ИЦК, в Свердловской области умерли еще два человека от коронавируса. Число жертв инфекции в регионе, таким образом, составляет 23 жителя области. Отметим, что за последние сутки выздоровели 127 человек. Всего от болезни оправились 1827 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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