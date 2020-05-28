Елена Артюх: «От однозначного «дайте нам работать» бизнес перешел к взвешиванию своих возможностей»

От однозначных требований «Дайте нам работать» предприниматели Свердловской области перешли к размышлениям, а в состоянии ли они открыться с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на вебинаре бизнес-омбудсмен региона Елена Артюх. «Да, ко мне поступают такие обращения от предпринимателей: они вынуждены сегодня взвешивать, открываться им или нет. Для выполнения всех рекомендаций надо потратить достаточно много средств, а их недостаточно, потому что они два месяца не работали. Риск привлечения к ответственности за несоблюдение рекомендаций тоже достаточно значительный», – отметила она. Также Елена Артюх спросила у замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Диконской, каких случаев больше – когда предприниматель добросовестно стремится соблюдать все требования, но нет возможности (например, заказал обеззараживающую лампу, а она придет только через два месяца), или когда предприниматели просто халатно относятся к своим обязанностям.

На что Ольга Диконская ответила, что важна не причина, важно, что эти рекомендации есть. Впрочем, по ее словам, можно искать какие-то альтернативные способы выполнения этих рекомендаций. Например, если в какой-то микроорганизации, где работают один-два человека, нет рециркулятора воздуха – можно чаще и дольше проветривать.

Также представитель РПН подчеркнула, что заполнения декларации, проект которой опубликовал вчера губернатор, недостаточно. По ее словам, каждый руководитель организации или предприятия должен изучить рекомендации для своей отрасли на официальном сайте Роспотребнадзора и полностью расписать порядок действий с учетом своего технологического цикла. Для понимания она привела примеры: в организации должно быть четко прописано, кто контролирует приход сотрудников на работу, что делать с теми, у кого заметят температуру или признаки ОРВИ, кто контролирует частоту проветривания, и так далее. А сама по себе подача декларации еще не доказывает, что все правила на предприятии будут соблюдаться.

На вопрос, сколько будет стоит открыться после простоя с соблюдением всех требований, Ольга Диконская ответила: «В наши полномочия не входят такие расчеты. Я думаю, что предприниматели лучше нас это сделают».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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