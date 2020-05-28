В здании – никого и повсюду антисептики: родители рассказали как теперь проходит вакцинация детей

В Екатеринбурге на этой неделе детям начали вновь ставить прививки. Но процесс теперь сильно отличается от того, который был до пандемии коронавируса. В поликлинику пускают по одной паре родитель+ребенок, кроме них в здании – только врачи.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Верх-Исетского района, их записали на прививку в начале этой недели, а уже сегодня ребенок получил вакцину. Приходить на прием теперь нужно строго по времени: между пациентами выдерживается пауза в полчаса.

«Раньше мы ставили прививки в поликлинике №1 больницы №11, но сегодня пригласили в Центр восстановительного лечения, потому что здание поликлиники не соответствует требованиям – там нельзя сделать так, чтобы ребенок пришел на прививку через одну дверь, а ушел после вакцинации – черед другую. Врачи объясняют, что это делается, чтобы исключить любые контакты между разными семьями, – рассказала жительница ВИЗа. – Приходить взрослым нужно в маске, на маленьких детей маски надевать не просят. Еще на входе и маме, и ребенку бесконтактным методом измеряют температуру, просят обработать руки антисептиком, выдают бахилы. Врач спрашивает – не было ли у семьи контактов с больными коронавирусом, не выезжала ли семья никуда из региона. Затем вас проводят в кабинет, где педиатр проведет осмотр, еще раз измерит температуру. И тут же поставят прививку. Выходить из здания нужно другим путем». По словам екатеринбурженки, на момент посещения клиники в здании действительно никого не было – только врачи. При этом очевидно, что недавно проводилась дезинфекция – пол был еще мокрый.

Напомним, вакцинация детей возобновилась в Екатеринбурге в конце прошлой – начале этой недели. Медперсонал обзванивает тех, кто пропустил прививки в марте-мае из-за временных ограничений. Вакцинация взрослого населения в Свердловской области по-прежнему не проводится.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

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