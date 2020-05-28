Опубликован законопроект об «алкогольных» полномочиях Куйвашева (ФОТО)

Стала известна точная формулировка, с помощью которой депутаты заксо хотят наделить губернатора дополнительными полномочиями в сфере розничной торговли алкоголем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ключевой фрагмент законопроекта опубликовал в соцсети депутат Александр Ивачев (на официальном сайте заксо документа все еще нет).

В законопроекте говорится, что «Нормативными правовыми актами, принимаемыми губернатором Свердловской области, могут быть установлены дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской области, кроме ограничений, установленных в п.1 настоящей статьи» (где говорится о законах Свердловской области – прим. ред.).

В комментариях к сообщению пользователи уже интересуются, зачем нужен этот законопроект. «Если ограничения по торговле алкоголем принимаются в рамках федерального закона об обороте алкоголя, здесь не нужна никакая оперативность.Если же в рамках вируса, то авторы косвенно ставят под сомнение правомерность действующих ограничений по 100-УГ», – написал подписчик Александр Трахтенберг. Напомним, вчера депутаты профильного комитета заксо не смогли ответить «Новому Дню» на этот вопрос. Ранее «Новый День» писал, что в рамках указа 100-УГ губернатор запретил продажу алкоголя после 19.00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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