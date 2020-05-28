Пограничники объяснили, почему не боятся коронавируса (ВИДЕО)

В Екатеринбурге главную локацию для празднования Дня пограничника сегодня закрыли – руководство ЦПКиО еще накануне озвучило, что парк будет работать только до полудня, чтобы из-за скопления зеленых фуражек не допустить распространения инфекции.

День пограничника в период пандемии

Впрочем, с утра те, кто отмечает сегодня свой праздник, все же пришли в ЦПКиО. Абсолютное большинство пограничников не надевали маски. «В фуражке и маске? Бред», – пояснил один из празднующих. Опрошенные «Новым Днем» представители погранвойск объясняли, что не боятся ничего, в том числе – коронавируса, а некоторые выражали недоверие ко всей ситуации с инфекцией, недвусмысленно намекая, что Covid-19 – нет. Впрочем, к полудню всех их попросили разойтись – полицейские поздравляли пограничников с праздником и вежливо просили удалиться. Обошлось без конфликтов.

Правда, на центральном входе в парк к 12 часам дня скопилось немало вновь прибывших, желающих прогуляться по ЦПКиО и дойти до памятника погранвойскам, но служители правопорядка были непреклонны. Руководство парка, кстати, записало аудиоинструкцию для пограничников, в которой посоветовало отмечать дома, а друзей и сослуживцев поздравлять по телефону или в видеочатах. Правда, сами «зеленые фуражки» только посмеялись такому предложению.

После полудня празднующие переместились в центр города – на Плотинку и на площадь Советской Армии. Там тоже дежурят полицейские – периодически они подходят к пограничникам с просьбой разойтись, те, в свою очередь, выполняют просьбы.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Семен Саливанчук, Елена Сычева

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