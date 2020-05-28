В Екатеринбурге пропал пятилетний мальчик (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские ищут пятилетнего мальчика – он ушел около половины двенадцатого сегодня с детской площадки на улице Щорса, 103. Мальчика зовут Феликс. Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, светло-голубые джинсы, белые кроссовки.

«Семья переехала в Екатеринбург около двух недель назад. Как стало известно полицейским в ходе проверки, ранее мальчик уже убегал из дома в Свердловской области», – уточнили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефону +7(343) 356-42-12 или по номеру 02.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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