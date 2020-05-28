Замгенпрокурора рассказал о конфликте интересов в свердловском избиркоме

Один из руководителей избиркома Свердловской области допустил конфликт интересов, что в конечном итоге привело к его увольнению. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на совете по противодействию коррупции при полпреде президента Николае Цуканове заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Речь идет о бывшем секретаре ИКСО Владимире Райкове. По словам Ткачева, Райков устроил на работу руководителями двух территориальных избирательных комиссий Екатеринбурга своих дочерей, а когда это вскрылось, был уволен со своего поста.

Напомним, 71-летний Владимир Райков, отработавший в комиссии 20 лет, подал в отставку еще летом 2019 года, и только 3 октября избирком окончательно прекратил его полномочия. Фактически он уволился по собственному желанию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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