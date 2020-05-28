В Асбесте гаишники устроили погоню за девятиклассником на мамином ВАЗе (ВИДЕО)

В Асбесте полицейские устроили погоню за ВАЗ-21114 – гонка шла по дворам и детской площадке.

Погоня за девятиклассником

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, все началось с того, что водитель не остановился после соответствующего сигнала от полицейских. В погоне гаишники несколько раз по громкоговорителю просили его остановиться. Закончилась гонка, когда наперерез ВАЗу выехал полицейский УАЗик. Водитель на ходу выскочил из машины.

Как оказалось, гонщиком был 16-летний девятиклассник, который забрал ключи от маминой машины – ей сообщили, что сына задержали инспекторы ГИБДД. В ходе погони из людей никто не пострадал, но повреждения получил УАЗ, в него врезался лишившийся водителя ВАЗ. Полная версия видео – в инстаграме УГИБДД по Свердловской области.

Асбест, Елена Иванова

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